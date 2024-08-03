قالت الملاكمة المجرية لوتسا آنا هاموري في وزن الوسط ، اليوم السبت، إنها خسرت في مباراة متكافئة أمام الجزائرية إيمان خليف التي كانت في دائرة الضوء في أولمبياد باريس.

وفازت إيمان خليف بقرار إجماع الحكام في دور الثمانية. وقالت هاموري إنها ليس لديها أي شكاوى.

وقالت هاموري التي عانقت إيمان خليف بعد انتهاء النزال للصحفيين "لا أستطيع أن أقول كلمة سيئة واحدة عن منافستي.. كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على الجميع. أنا أحترمها، ولا أملك أي فكرة سيئة عنها، وهذا الوضع ليس خطأها".

وكانت إيمان، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية لين يو-تينج في دائرة الضوء أخيرًا ضمن خلاف بشأن الجنس هيمن على عناوين الأخبار، وكان موضوعا للكثير من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

واستُبعدت الملاكمتان من بطولة العالم 2023 في نيودلهيـ بعد فشلهما في اجتياز قواعد أهلية رابطة الملاكمة الدولية التي تمنع الرياضيين الذين لديهم هرمونات ذكورية من المنافسة في منافسات السيدات.

ورغم ذلك فإن اللجنة الأولمبية الدولية المنظمة لمنافسات الملاكمة في ألعاب باريس سمحت بمشاركتها في الأولمبياد.

وقال بالاش فوريس ممثل المجر في اللجنة الأولمبية الدولية إنه لم يكن هناك أي مجال لانسحاب هاموري من المنافسة مع إيمان خليف.

وأضاف "كأعضاء مخلصين في الأسرة اللجنة الأولمبية الدولية، نحن مقتنعون بنسبة 100 في المئة بأن اللجنة ستتخذ القرارات الصحيحة".