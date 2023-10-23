غوارديولا: هالاند يتعامل بشكل جيد مع ضغوط التوقعات العالية

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي: "التوقعات عالية جدًّا لكنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد حقًّا".

وأضاف: "أنه يعلم أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في أول تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع بيب: "كان للثلاثية تأثير كبير علينا جميعًا، بما فيهم أنا، يجب أن نكون قريبين من ذلك وأن نصل في الأشهر الحاسمة الأخيرة بالقرب من خصومنا للمحاولة مرة أخرى".

وواصل غوارديولا: "لم يفز أحد بأربعة ألقاب متتالية (في الدوري الإنجليزي) على الإطلاق، وهذا هو مدى صعوبة الأمر، في هذه الفترة عليك خوض دوري أبطال أوروبا والتأهل".