غوارديولا: هالاند يتعامل بشكل جيد مع ضغوط التوقعات العالية
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن "المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند يتعامل بشكل جيد مع ضغوط التوقعات العالية المفروضة عليه".
ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف، لكنه غاب عن التسجيل في 4 مرات متتالية في مختلف المسابقات وذلك أمام نيوكاسل وولفرهامبتون وآرسنال ولايبزيغ، قبل أن يعود للتسجيل أمام برايتون.
وتم وصف غياب هالاند عن التسجيل بـ"الجفاف التهديفي" لكن غوارديولا قال إن هالاند وجميع لاعبيه عازمون على تحقيق المزيد من النجاح بعد الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.
وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي: "التوقعات عالية جدًّا لكنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد حقًّا".
وأضاف: "أنه يعلم أنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في أول تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وتابع بيب: "كان للثلاثية تأثير كبير علينا جميعًا، بما فيهم أنا، يجب أن نكون قريبين من ذلك وأن نصل في الأشهر الحاسمة الأخيرة بالقرب من خصومنا للمحاولة مرة أخرى".
وواصل غوارديولا: "لم يفز أحد بأربعة ألقاب متتالية (في الدوري الإنجليزي) على الإطلاق، وهذا هو مدى صعوبة الأمر، في هذه الفترة عليك خوض دوري أبطال أوروبا والتأهل".
وواصل: "بعد مباراة يونغ بويز على أرضنا، نأمل أن نكون هناك ثم نركز فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو الهدف".
وسيلعب مانشستر سيتي مع يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفًا على جاره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الـ29 من أكتوبر في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 21 نقطة مع آرسنال، ويتقدمان بنقطة عن ليفربول وتوتنهام.
أما في دوري أبطال أوروبا فحقق مانشستر سيتي الفوز على سرفينا زفيزدا ولايبزيغ وفي كلتا المرتين 3/1 في أول جولتين في المسابقة.