رفض النادي الأهلي عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، خلال الأيام الماضية، لضم حسين الشحات؛ بسبب حاجة الفريق جهود اللاعب.

وكشف مصدر لـ"إرم نيوز" أن الشحات تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين برغبة نادٍ بالدوري السعودي في ضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، فطلب اللاعب من الوكيل التحدث مع مسؤولي الأهلي.

وبعد تواصل الوكيل مع الأهلي، أكد الأخير أن رحيل الشحات حالياً مرفوض تماما، بطلب من مارسيل كولر مدرب الفريق الذي رفض رحيل بعض اللاعبين المؤثرين بالفريق، ومنهم حسين الشحات.

وأغلق الشحات ملف الرحيل للدوري السعودي أو أي دوري آخر، وقرر البقاء مع الفريق التزاما بقرار النادي وكولر.

وكان الأهلي قد حسم فوزه بالدوري المصري للمرة 44 في تاريخه، ليحافظ على لقبه بعد أشهر من التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12.