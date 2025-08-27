فضيحة فساد تضرب اتحاد الكرة الكاميروني بقيادة صامويل إيتو

يُعد صامويل إيتو أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ الكاميرون وأحد أعظم الرموز الرياضية في أفريقيا، ومع ذلك، يواجه الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تحت رئاسته أزمة عميقة تتعلق بالنزاهة، مع اتهامات قد تُدمّر إرثه وتضع مستقبل كرة القدم الوطنية في خطر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هذا الأسبوع، قام تحالف من الجهات الفاعلة في كرة القدم الكاميرونية، ممثلًا بالمحامي الدولي إيمانويل نساهلاي، برفع إجراءات قانونية منسقة أمام، وزارة الرياضة والتربية البدنية في الكاميرون، مطالبين بتطبيق القانون الوطني ومراجعة لوائح الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

ولجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا في زيورخ، طالبوا بإجراءات وفقًا لقواعد الأخلاقيات للفيفا، بما في ذلك الإيقاف المؤقت لإيتو بسبب مزاعم تضارب مصالح، مخالفات مالية، والتلاعب بالانتخابات.

وأيضا أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، طالبوا بتحويل جميع الملفات إلى الفيفا وإيقاف إيتو عن عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، بعد اتهامه بإخفاء حكمه الجنائي في إسبانيا.

وتركز الاتهامات الرئيسية ضد إيتو وإدارته في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على النقاط التالية، إدانته بحكم في إسبانيا بتهمة الاحتيال الضريبي، والسجن لمدة 22 شهرًا، والفساد واحتمال التلاعب بالمباريات، وتضارب مصالح مع شركة المراهنات 1xBet، والاختلاس المزعوم لمبلغ 1.5 مليون دولار من مباريات ودية (كاميرون–المكسيك، كاميرون–روسيا، كاميرون–كوريا)، والإيقاف التعسفي لمدة 10 سنوات لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية، غيباي غاتاما، لإسكات المعارضة، بالإضافة إلى التلاعب بالانتخابات من خلال تعديل اللوائح الذي يصعب ترشح المستقلين.

وقال المحامي إيمانويل نساهالاي، ممثل التحالف في تصريحات إعلامية: "هذا ليس هجومًا على صامويل إيتو كلاعب. مسيرته الكروية لا تمس ولا تُنكر. هذا الأمر يتعلق بإصلاح حوكمة كرة القدم في الكاميرون، بحيث تمثل القيم التي دافع عنها إيتو في الملعب: التميز، النزاهة واللعب النظيف. واجبي، كمحام وككاميروني، هو النضال من أجل اتحاد يخدم الشعب، واللاعبين ومستقبل الرياضة".