محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد

عادل محمد صلاح، رقما قياسيا تاريخيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن فازت مصر على إثيوبيا 0/2، أمس الجمعة في تصفيات مونديال 2026.

وسجل نجم ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وبعد دقائق فقط، فعل عمر مرموش الشيء نفسه.

وساعد هذا الهدف مصر على اتخاذ خطوة حاسمة أخرى نحو كأس العالم، مما عزز تقدمها في المجموعة الأولى بخمس نقاط قبل منافسها الأقرب، بوركينا فاسو.

رقم جديد لصلاح

نجح محمد صلاح في معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث انضم إلى ديدييه دروغبا، وإسلام سليماني، وصامويل إيتو، وموموني داغانو.

أبرز الهدافين الأفارقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:

محمد صلاح (مصر) - 18 هدفًا

ديدييه دروغبا (كوت ديفوار) - 18 هدفًا

إسلام سليماني (الجزائر) - 18 هدفًا

صامويل إيتو (الكاميرون) - 18 هدفًا

موموني داغانو (بوركينا فاسو) - 18 هدفًا

إيمانويل أديبايور (توغو) - 16 هدفًا

دينيس أوليش (كينيا) - 15 هدفًا

أخبار ذات علاقة أول تعليق من حسام حسن على اقتراب محمد صلاح من تجاوز عدد أهدافه

وعلى عكس منافسيه، لا يزال صلاح في خضم مسيرته ويمكنه كسر الرقم القياسي لأبرز الهدافين الأفارقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في مباراة منتخب مصر التالية.

وسيلعب منتخب مصر خارج أرضه ضد بوركينا فاسو في 9 سبتمبر الجاري في الجولة المقبلة من التصفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح لعب بالفعل 103 مباريات مع المنتخب الوطني، وسجل 61 هدفًا.