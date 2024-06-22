تطور جديد يقرب ريال مدريد من حسم صفقة ليني يورو
شهدت مفاوضات انتقال ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، إلى ريال مدريد الإسباني تطورًا جديدًا.
ودخل ريال مدريد في مفاوضات لضم ليني يورو لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل بعدما لفت اللاعب صاحب الـ 18 عامًا الأنظار إليه في الفترة الماضية.
وكشف الصحفي ماريو كورتيغانا عن إخطار ليني يورو إدارة ريال مدريد برغبته في الانضمام إلى صفوف الفريق الذي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا.
وأشار إلى أن اللاعب سعيد بالشروط الشخصية التي اقترحها مسؤولو ريال مدريد لضمه موضحًا أنه يرغب في الانتقال للفريق الإسباني.
ولم يدخل ريال مدريد في مفاوضات مع إدارة ليل الفرنسي لحسم الصفقة بشكل رسمي.
وتُفيد تقارير صحفية فرنسية أن ليل تلقى بالفعل اتصالات من ليفربول ومانشستر يونايتد عملاقي الدوري الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعطى لينو الأولوية لريال مدريد للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل بغض النظر عن أي عروض أخرى.
وأشار الصحفي إلى أن يورو يرحب بالانتقال لريال مدريد حتى إذا تأخرت الصفقة إلى ما بعد الموسم المقبل رغم أن إدارة ليل ترغب في الاستفادة ماليًا من عائد الصفقة.