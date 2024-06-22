تطور جديد يقرب ريال مدريد من حسم صفقة ليني يورو

وكشف الصحفي ماريو كورتيغانا عن إخطار ليني يورو إدارة ريال مدريد برغبته في الانضمام إلى صفوف الفريق الذي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأشار إلى أن اللاعب سعيد بالشروط الشخصية التي اقترحها مسؤولو ريال مدريد لضمه موضحًا أنه يرغب في الانتقال للفريق الإسباني.

ولم يدخل ريال مدريد في مفاوضات مع إدارة ليل الفرنسي لحسم الصفقة بشكل رسمي.