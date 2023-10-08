بلماضي: ياسين عدلي لاعب ميلان لم يغير جنسيته

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، اليوم الأحد، إنه لم يستدع ياسين عدلي لاعب وسط ميلان الإيطالي لتشكيلته استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر ومصر وديا لأنه لم يغير جنسيته الرياضية.

ولعب عدلي اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والبالغ عمره 23 عاما لمنتخبات فرنسا للناشئين لكن ذكرت وسائل إعلام أنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الأول للبلد العربي.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي إن عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد، ولهذا فقد غاب عن التشكيلة، مشيرا إلى أن ياسر لعروسي لاعب تروا الفرنسي، الذي لعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، تعذر عليه حضور هذا المعسكر بسبب بعض المشاكل الإدارية.