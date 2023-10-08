بلماضي: ياسين عدلي لاعب ميلان لم يغير جنسيته
قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، اليوم الأحد، إنه لم يستدع ياسين عدلي لاعب وسط ميلان الإيطالي لتشكيلته استعدادا لمواجهة الرأس الأخضر ومصر وديا لأنه لم يغير جنسيته الرياضية.
ولعب عدلي اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية والبالغ عمره 23 عاما لمنتخبات فرنسا للناشئين لكن ذكرت وسائل إعلام أنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الأول للبلد العربي.
وقال بلماضي في مؤتمر صحفي إن عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد، ولهذا فقد غاب عن التشكيلة، مشيرا إلى أن ياسر لعروسي لاعب تروا الفرنسي، الذي لعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، تعذر عليه حضور هذا المعسكر بسبب بعض المشاكل الإدارية.
وأكد بلماضي تلقيه عرضا من الأهلي السعودي لكنه لم يكشف عن تفاصيله.
وأضاف: "لقد تفاجأت بتصريح صحفي سعودي وبعض الإعلاميين هنا أنه لا وجود لهذا العرض، ولا أرغب في الحديث عن الموضوع لأنه لا معنى له عندي، لكن العرض حقيقي ولو كشفت مسودة العقد، ماذا سيقول هذا الإعلامي السعودي؟".
وتواجه الجزائر منتخب الرأس الأخضر في 12 من الشهر الجاري في قسنطينة قبل أن تلعب أمام مصر في أبوظبي في 16 من نفس الشهر وديًا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2024.