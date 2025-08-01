"مفترٍ على النعمة".. نجم الأهلي يفتح النار على أحمد فتوح (فيديو)

وجه سيد معوض، نجم الأهلي المصري الأسبق، انتقاداً حاداً للاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تغريم لاعبه أحمد فتوح مليون جنيه مصري بسبب غيابه عن معسكر فريقه بداعي ظروف مرض عمه بينما ظهر بعدها في حفل غنائي للمطرب راغب علامة.

أخبار ذات علاقة بعد عرضه على الزمالك.. جون إدوارد يرحب بنجم الأهلي المصري

وقال معوض في تصريحات لقناة mbc masr:" عندي مشكلة مع فتوح تتمثل في عقليته وتفكيره رغم أنه يملك "نعمة كبيرة" تتمثل في موهبته المميزة في مركز الظهير الأيسر".

أخبار ذات علاقة "عاوز يدلع اللعيبة".. أسطورة الزمالك يهاجم ممدوح عباس

وأضاف:" فتوح مفترٍ على النعمة، الدوري المصري، حالياً، لا يضم لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيسر، ولكن فتوح، دائماً، يتورط في مشاكل بالجملة تؤثر على تركيزه".

"انت فين بقالك سنتين مبتعملش أي حاجة".. سيد معوض يوجه رسالة نارية لأحمد فتوح: انت بتفتري على النعمة ومصمم على... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, July 31, 2025

وأكد أن فتوح يفجر أزمات بشكل مستمر مع الزمالك ويتغيب عن التدريبات والمباريات موضحاً أن اللاعب يجب عليه أن يقف مع نفسه ويتراجع عن تصرفاته الحالية ويوجه تركيزه نحو المستطيل الأخضر.

أخبار ذات علاقة بيراميدز يرعب الأهلي والزمالك بصفقة أوروبية مزلزلة

وأتم قائلاً:" يجب على فتوح الهدوء والتركيز، خاصة أنه لا يوجد منافسين مميزين على قيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر في المرحلة الحالية".