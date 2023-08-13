ميليتاو يتعرض لإصابة قوية ويغادر الملعب باكيا (فيديو)

تعرض إيدر ميليتاو، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء السبت، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وأظهرت اللقطات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لاعب ريال مدريد لانزلاق قوي على أرضية الملعب، أحدث للاعب إصابة ربما قوية في ركبته.

وبدا على ميليتاو التأثر الشديد بقوة الإصابة، إذ أخذ يضرب الأرض بيديه، كما غادر الملعب وهو يبكي.