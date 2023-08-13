ميليتاو يتعرض لإصابة قوية ويغادر الملعب باكيا (فيديو)
تعرض إيدر ميليتاو، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء السبت، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الأولى للدوري الإسباني.
وأظهرت اللقطات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لاعب ريال مدريد لانزلاق قوي على أرضية الملعب، أحدث للاعب إصابة ربما قوية في ركبته.
وبدا على ميليتاو التأثر الشديد بقوة الإصابة، إذ أخذ يضرب الأرض بيديه، كما غادر الملعب وهو يبكي.
وأشارت قناة "لاليغا" إلى أن "ميليتاو غادر مباشرة لغرفة الملابس ولم يجلس على مقاعد البدلاء، وغداً سيخضع للفحوصات الطبية للتأكد من خطورة إصابته وتحديد فترة غيابه".
فيما قالت قناة "DAZN"، إن "اللاعب يعاني من ألم في الجزء الخارجي من ركبته".
وتقدم ريال مدريد بهدف أول عن طريق البرازيلي رودريغو، والذي سجله في الدقيقة 28 ليضع ريال مدريد في المقدمة.
وفي الدقيقة 39 أحرز جود بيلينغهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، حيث جاء بعد ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى بيلينغهام الذي سددها بلمسة رائعة في شباك أصحاب الأرض.