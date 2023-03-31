غوارديولا يثير الغموض حول موقف هالاند من مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وسجل هالاند، المنضم إلى سيتي هذا الموسم من بروسيا دورتموند، 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات لكنه عانى من إصابة في العضلة الضامة بالفخذ في لقاء بيرنلي يوم 18 مارس آذار الجاري وغاب عن تشكيلة النرويج في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إرلينغ في مرحلة التعافي، في النهاية سيتخذ الأطباء والمختصون قرارا يتعلق بحالته وبما يشعر به".

وأضاف: "تحدثت معه أمس الخميس، هو بخير لكننا سننتظر، الحياة بها مخاطرات، وفي هذه المرحلة سنضطر للمخاطرة".