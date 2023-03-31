غوارديولا يثير الغموض حول موقف هالاند من مباراة مانشستر سيتي وليفربول
أثار بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشكوك حول مشاركة الهداف إرلينغ هالاند أمام ضيفه ليفربول في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت إذ يتطلع حامل اللقب لمواصلة مطاردة المتصدر آرسنال.
وسجل هالاند، المنضم إلى سيتي هذا الموسم من بروسيا دورتموند، 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات لكنه عانى من إصابة في العضلة الضامة بالفخذ في لقاء بيرنلي يوم 18 مارس آذار الجاري وغاب عن تشكيلة النرويج في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إرلينغ في مرحلة التعافي، في النهاية سيتخذ الأطباء والمختصون قرارا يتعلق بحالته وبما يشعر به".
وأضاف: "تحدثت معه أمس الخميس، هو بخير لكننا سننتظر، الحياة بها مخاطرات، وفي هذه المرحلة سنضطر للمخاطرة".
وغياب هالاند لفترة أطول سيشكل صدمة لسيتي الساعي للحاق بآرسنال المتصدر بفارق ثماني نقاط، لكن الفريق اللندني لعب مباراة أكثر، ويحتاج سيتي للتفوق على فريق المدرب يورجن كلوب لتجنب اتساع الفجوة وتقلص فرصه في المنافسة.
ويفتقد سيتي بالفعل جهود المهاجم فيل فودن لثلاثة أسابيع بعد جراحة لإزالة الزائدة الدودية، ويأمل أن يشارك هالاند في لقاء الذهاب أمام بايرن ميونيخ في استاد الاتحاد يوم 11 أبريل نيسان بعد أن لعب دورا بارزا في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
لكن غوارديولا يثق في قدرة فريقه على التأقلم مع الغياب المحتمل للمهاجم البالغ عمره 22 عاما.
وقال: "سجلنا الكثير من الأهداف هذا الموسم وحصيلته التهديفية مذهلة، لكننا نسجل الكثير دائما منذ وصولنا إلى هنا".
وأقر غوارديولا بأن ليفربول صاحب المركز السادس، الذي كان وصيفا للبطل سيتي ثلاث مرات في عشر سنوات ماضية، خطير دائما رغم موسمه غير المستقر.
وتابع: "ليفربول فريق استثنائي دائما، لم يتغير رأيي هذا الموسم بسبب فترات صعوده أو هبوطه، كل فريق يمر بهذه المنحنيات كل موسم".
ويستضيف آرسنال، الذي يحلم بأول ألقابه في الدوري منذ 2003-2004، ليدز يونايتد صاحب المركز 14 في وقت لاحق غدا السبت.