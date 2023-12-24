تقرير: مانشستر سيتي يزاحم برشلونة على موهبة فلومينينسي

وأشارت الصحيفة إلى أن أندريه أحد أهداف برشلونة في السوق الشتوية في يناير 2024، لكنه ليس الخيار الأول لبرشلونة، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ25 مليون يورو.

ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي قوله: "لقد أحب غوارديولا اللاعبين الأصغر سنًا، وكان يعرف بالفعل آخرين، مثل مارسيلو أو فيليبي ميلو، لكنه أحب شبابنا، كانت المحادثة معه حول المنتخب الوطني ولاعبي فلومينينسي الذين أحبهم، وأسلوب اللعب".

بالإضافة إلى أندريه، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى اسم لاعب الوسط ماتيوس مارتينيلي، البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا، والمهاجم جون كينيدي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، ولاعب خط وسط ألكسندر، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا.