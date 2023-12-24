تقرير: مانشستر سيتي يزاحم برشلونة على موهبة فلومينينسي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن دخول مانشستر سيتي في منافسة مع برشلونة على أندريه تريندادي لاعب فلومينينسي البرازيلي.
وبحسب الصحيفة فإن فوز مانشستر سيتي الساحق على فلومينينسي 4/1 في نهائي كأس العالم للأندية لم يكن عائقًا أمام بيب غوارديولا مدرب السيتي للنظر في بعض مواهب الفريق البرازيلي.
وأوضحت أن غوارديولا تابع لاعب الوسط أندريه البالغ من العمر 22 عامًا الذي يرتبط برشلونة بالتعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أندريه أحد أهداف برشلونة في السوق الشتوية في يناير 2024، لكنه ليس الخيار الأول لبرشلونة، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ25 مليون يورو.
ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي قوله: "لقد أحب غوارديولا اللاعبين الأصغر سنًا، وكان يعرف بالفعل آخرين، مثل مارسيلو أو فيليبي ميلو، لكنه أحب شبابنا، كانت المحادثة معه حول المنتخب الوطني ولاعبي فلومينينسي الذين أحبهم، وأسلوب اللعب".
بالإضافة إلى أندريه، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى اسم لاعب الوسط ماتيوس مارتينيلي، البالغ من العمر 22 عامًا أيضًا، والمهاجم جون كينيدي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، ولاعب خط وسط ألكسندر، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أندريه يرتبط بعقد مع فلومينينسي حتى ديسمبر 2026، بينما ينتهي عقد ألكسندر في مارس 2026، وماتيوس مارتينيلي في ديسمبر 2025.
وشارك أندريه مع فلومينينسي في 170 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 3، في حين سجل ألكسندر هدفين وصنع هدفين في 39 مباراة، أما ماتيوس مارتينيلي فسجل 8 أهداف وصنع 12 في 169 مباراة.