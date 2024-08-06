تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر من خلاله ديكلان رايس، نجم آرسنال الإنجليزي، مرتديا قميص النصر السعودي.

ولم يكشف مصور الفيديو عن سبب ارتداء رايس لقميص النصر السعودي، ولكن اللاعب ظهر وهو موجود في أحد المقاهي، وفيما يبدو أن صاحب المقهى هو من قام بالتقاط الفيديو، الذي ظهر فيه رايس يرتدي قميص النصر باللون الأصفر.

واحتفى جمهور النصر السعودي على منصات التواصل الاجتماعي بالفيديو، معتبرين أن تأثير النجوم العالميين بالفريق وأبرزهم كريستيانو رونالدو هو ما أوصل القميص لديكلان رايس.

ومؤخرا، زار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، نادي النصر السعودي الذي يُجري معسكرا تدريبيا في إسبانيا استعدادا للموسم المقبل.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، يُظهر وصول هالاند لزيارة بعثة النصر.

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ويستعد "العالمي" لخوض منافسات الموسم المقبل على أمل تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين والمنافسة على الصعيد الآسيوي.

وكان قد انضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو مؤخرا إلى تدريبات النصر، حسبما نشر على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عطلته التي تبعت خروج البرتغال من كأس أمم أوروبا.