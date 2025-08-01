سبَّ مسؤولي الأهلي وأحرج إمام عاشور.. مَن "آدم وطني"؟

لمع اسم وكيل اللاعبين آدم وطني في الأوساط الكروية المصرية في الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع تداول أنباء من داخل النادي الأهلي تؤكد مقاطعة الوكيل في الفترة القادمة.

ووجه آدم وطني تصريحات نارية في حق مسؤولي الأهلي، بحسب ما أكده في حديثه لأكثر من وسيلة إعلام، ووصل الأمر لدرجة عدم إدراك قواعد السوق الدولي بعد رفض عرض من لوهافر الفرنسي لضم اللاعب الواعد محمد عبد الله.

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ويسلط "إرم نيوز" الضوء في السطور القادمة على الوكيل آدم وطني:

صديق مصطفى محمد ووكيله السابق

ظهر اسم آدم وطني لأول مرة في الأوساط المصرية في وقت صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق إلى الدوري الفرنسي.

ويرتبط آدم بصداقة قوية مع مصطفى محمد وساعد بقوة في خروجه إلى أوروبا سواء بجلب عرض غلطة سراي التركي أو تسويقه في الدوري الفرنسي حتى انضم إلى صفوف نادي نانت.

وانتشرت أنباء أفادت بأن مصطفى محمد ابتعد رسمياً عن الوكالة الرسمية مع آدم وطني، ولكن الصداقة بينهما ما زالت مستمرة، وترددت أنباء حول تفاوض آدم باسم اللاعب في وقت مفاوضات الأهلي وبيراميدز.

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أزمة وسام أبو علي

عاد آدم وطني إلى الواجهة بعد أن لعب دور الوسيط في مفاوضات كولومبوس كرو الأمريكي لضم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

ونجح آدم في الضغط إعلامياً على مسؤولي الأهلي، خاصة مع رغبة اللاعب في الرحيل خلال المرحلة الماضية.

واكتملت الصفقة في نهاية الأمر برحيل وسام أبو علي رسمياً، ولكن الخلافات ظهرت في الأفق بين الأهلي وآدم وطني.

أحرج إمام عاشور وسب مسؤولي الأهلي

عاد آدم إلى صدارة المشهد في الساعات الماضية بعد أن أحرج إمام عاشور بإرسال عرضين رسميين لشراء اللاعب المتألق مع الأهلي.

وأعلن آدم وطني في تصريحات إعلامية أن إمام عاشور يملك عرضين من الدوري الفرنسي والسعودي وهو ما يسير عكس ما يؤكد اللاعب حول رغبته في البقاء مع الأهلي.

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ووجه آدم انتقادات وصلت لحد السباب لمسؤولي الأهلي وتحديداً محمد يوسف المدير الرياضي ووصفه بالغباء، بحسب تصريحات منسوبة إلى آدم وطني، بسبب عرض لوهافر الفرنسي لضم محمد عبد الله.