النصر والاتحاد يتنافسان على التعاقد مع لاعب وسط رين الفرنسي

كشفت تقارير إخبارية فرنسية أن فريقي النصر والاتحاد السعوديين دخلا دائرة المنافسة على ضم لاعب الوسط الفرنسي، بنجامين بوريجو، نجم نادي رين الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" (L'EQUIPE) الفرنسية، فإن نادي النصر أبدى اهتماما كبيرا بضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، فيما انضم إليه نادي الاتحاد للمنافسة على التعاقد مع بوريجو خلال موسم 2024 ـ 2025.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه من المرجح لبوريجو أن يغادر ناديه الفرنسي هذا الصيف بعد 7 مواسم قضاها في صفوف ستاد رين.

ويرتبط بنجامين بوريجو الذي تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، بعقد مع رين حتى عام 2026.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي لصفوف رين في يوليو 2017، قادمًا من لانس، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم.

ونجح لاعب خط الوسط في تسجيل 65 هدفا في 310 مباريات خاضها مع رين في مختلف المسابقات منذ 2017.