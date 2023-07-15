ردة فعل أردا غولر خلال التصوير مع المعجبات تجذب الانتباه (فيديو)

ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على مقطع مصور تم تداوله مؤخرا للتركي أردا غولر، نجم ريال مدريد الجديد، خلال التقاطه صورا مع المعجبات في إسبانيا.

وكان ريال مدريد أعلن مؤخرا ضم غولر لمدة 6 سنوات، حيث نجح "الميرنغي" في التفوق على غريمه برشلونة الذي حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأخير اختار فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

كما أظهر الشاب التركي بعضاً من مهاراته وقدراته الفنية الكبيرة خلال التدريبات الأخيرة مع فريقه الجديد، ما جعل الجماهير تنتظر متابعته بشدة خلال الموسم الجديد لليغا.