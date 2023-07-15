ردة فعل أردا غولر خلال التصوير مع المعجبات تجذب الانتباه (فيديو)
ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على مقطع مصور تم تداوله مؤخرا للتركي أردا غولر، نجم ريال مدريد الجديد، خلال التقاطه صورا مع المعجبات في إسبانيا.
وكان ريال مدريد أعلن مؤخرا ضم غولر لمدة 6 سنوات، حيث نجح "الميرنغي" في التفوق على غريمه برشلونة الذي حاول ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأخير اختار فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.
كما أظهر الشاب التركي بعضاً من مهاراته وقدراته الفنية الكبيرة خلال التدريبات الأخيرة مع فريقه الجديد، ما جعل الجماهير تنتظر متابعته بشدة خلال الموسم الجديد لليغا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم السبت، فإن "ردة فعل غولر مع المشجعات اللواتي طلبن التقاط صور تذكارية معه، تم الحديث عنها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "كانت ردة فعل نجم ريال مدريد الشاب متواضعة للغاية، لقد شكر المشجعين على دعمهم وأخبرهم أنه كان يحلم باللعب في ريال مدريد يومًا ما، ما أثار إعجاب العديد من المشجعين وجعلهم أكثر حماسة لمتابعة مسيرته".
ولكن الأمر الأكثر جذبا للانتباه بالنسبة للجماهير، وفقا للصحيفة، هو عدم وضع "غولر" يده على المعجبات في مدريد أثناء التقاط الصور، وهو ما فسرته قائلة إن "الأمر له بعد ديني، حيث لا يجوز للمسلم أن يعانق أو يلمس امرأة غير زوجته أو قريبة له".
وذكرت تقارير صحفية تركية سابقة أن غولر لديه صديقة بالفعل، وتدعى "دورو نيمان"، وهي لاعبة كرة سلة في فريق غلطة سراي التركي، وشوهدت معه في أكثر من مناسبة، كان آخرها خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في ريال مدريد.
ويبلغ غولر من العمر 18 عاما، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2029 مع ريال مدريد.
وأوضحت التقارير أن فنربخشة طلب وجود بند في العقد يمنحه 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.
ولعب النجم الشاب في صفوف الفريق الأول لفنربخشة بين يوليو 2021 ويوليو 2023، ومثل ألوان الفريق خلال هذه الفترة في 51 مباراة، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12 هدفاً.