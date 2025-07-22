موعد انضمام كريستيانو رونالدو لمعسكر فريق النصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن الموعد المحدد لانضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى معسكر تحضيرات النصر السعودي، للموسم المقبل 2025-26.

ويجري "العالمي" تدريبات ما قبل الموسم في النمسا، بينما لم يلتحق "الدون" بعد بالمعسكر إضافة إلى بعض العناصر الأخرى نظرًا لمشاركتهم الدولية عقب أواخر الموسم الماضي.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن رونالدو سيلتحق ببعثة النصر في النمسا، يوم الجمعة المُقبل، بالإضافة لباقي اللاعبين: نواف العقيدي ونواف بوشل وعبد الإله العمري وأيمن يحيى وعلي الحسن وسالم النجدي.

وحصل هؤلاء على راحة مطولة عقب نهاية الموسم الماضي، بينما بدأ النصر تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد جورجي جيسوس في الرياض قبل السفر إلى النمسا.

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وسائل إعلام نمساوية تأكيدات بأن رونالدو سيخضع لحماية خاصة خلال فترة المُعسكر، حتى لا يتعرض لأي مضايقات من المشجعين الراغبين في لقائه والتقاط الصور التذكارية معه.

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وأشارت إلى أن الحراسة الخاصة التي سترافق النجم البرتغالي ستصل إلى 16 حارسًا شخصيًّا، علاوة على إغلاق مقر التدريبات أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ويستهل النصر موسمه الجديد بخوض بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يقابل الاتحاد في نصف النهائي، يوم الـ19 من أغسطس المقبل في هونغ كونغ.