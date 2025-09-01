فنربخشه ينهي أزمة نجم باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي

يستعد النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب سان جيرمان الفرنسي لإنهاء معاناته مع الفريق الباريسي والرحيل عن ملعب حديقة الأمراء بعد موسمين مع الفريق قضى أقل من نصفهما معارا إلى أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقا لما أفادت به مصادر قريبة من باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وبطل أوروبا 2024 ـ 2025، ينتظر أن يتعاقد أسينسيو مع فنربخشه التركي قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وخلافا لميركاتو عدد من الدوريات الأوروبية الأخرى التي تنتهي آجال سوق الانتقالات الصيفية فيها اليوم 1 سبتمبر، تستمر فترة الانتقالات في الدوري التركي حتى 12 سبتمبر 2025، وهو ما يمنح فنربخشه الفرصة للانقضاض على صفقة أسينسيو.

وقالت مجلة "ليكيب" الفرنسية إن إسينسيو سيتخلص بعد أيام قليلة من أزمة معاناته في باريس سان جيرمان بعدما أصبح الدولي الإسباني السابق لاعبا غير مرغوب فيه من قبل المدرب لويس إنريكي.

وخاض لاعب الوسط الهجومي أسينسيو (29 عامًا) فترة إعارة في الموسم الماضي مع أستون فيلا، قبل أن يعود إلى سان جيرمان في 1 يوليو الماضي لكنه بات نهائيا خارج حسابات لويس إنريكي سواء في كأس العالم للأندية أو في الدوري الفرنسي 2025 ـ 2026.

وبينما كان من المقرر عودة اللاعب الإسباني إلى أستون فيلا، لم يتمكن النادي الإنجليزي من توفير الأموال اللازمة لإتمام الصفقة، ما فتح الطريق أمام فنربخشه وأسينسيو للاتفاق على انضمامه للفريق وفي المرحلة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان الصحفي بن جاكوبس، أكد أن أسينسيو سينتقل إلى الفريق التركي مقابل 8.5 مليون يورو بما في ذلك المكافآت لينهي معاناته مع لويس إنريكي الذي بات غير مقتنع به بتاتا في باريس.

وأضاف المصدر: "بداية من مساء الأحد 31 أغسطس، تحصل أسينسيو على إذن من باريس للسفر إلى إسطنبول لإتمام الصفقة وإنهاء المفاوضات، بعد أن وافق بي آس جي على رحيل لاعبه قبل عام واحد من نهاية عقده.

وانضم مارك أسينسيو من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2023، ولعب موسما ونصف الموسم مع الفريق الفرنسي قبل انتقاله إلى أستون فيلا في يناير 2025 على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وأحرز النجم الإسباني مع أستون فيلا 3 أهداف وصنع هدفا واحدا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي، وكان هناك اتفاق على استعارته للموسم الجديد ولكن أسبابا مادية عطلت الصفقة ليحول اللاعب وجهته نحو الدوري التركي.