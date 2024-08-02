انطلقت منافسات اليوم الثامن من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بخوض تصفيات سكيت الرماية للرجال.

أحرزت السويسرية شيارا ليون الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 50 مترًا للسيدات من ثلاثة مواقع في أولمبياد باريس الصيفي اليوم الجمعة عندما تفوقت على الجميع.

وحصلت الأمريكية ساجن مادالينا على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما توجت الصينية تشانغ قيونغيو بالميدالية البرونزية بعد احتلال المركز الثالث.

الإماراتي عمر معروف يودع ثمن نهائي منافسات الجودو

فاز عمر معروف لاعب المنتخب الإماراتي بالجودو بالايبون على اللاعب الجزائري محمد المهدي ليلي بمسابقة وزن فوق 100 كغم بمستهل مبارياته بدور الـ 32.

وخسر معروف أمام الفرنسي البطل الأولمبي تيدي رينر في دور الستة عشر.

مركز متأخر لعبد الخالق البنا في منافسات التجديف

أنهى المصري عبد الخالق البنا منافسات فردي التجديف في المركز 21 مبتعدًا عن فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية.

العداءة الإماراتية مريم الفارسي تحقق رقما شخصيا جديدا

احتلت مريم الفارسي عداءة المنتخب الإماراتي المركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر بأولمبياد باريس بزمن وقدره 13.26 ثانية، وتختتم مشاركتها في الحدث برقم شخصي جديد.

وارنر يتصدر سباق 100 متر للرجال

تصدر النجم الكندي داميان وارنر، منافسات العشاري للرجال في أولمبياد باريس، بعد فوزه بسباق 100 متر، على ملعب فرنسا الدولي.

وأنهى وارنر، سباق 100 متر بزمن بلغ 10.25 ثانية، ليحصد 1035 نقطة في المنافسات.

مركز متأخر للمصري مصطفى الجمل

مصطفى الجمل يحقق المركز الرابع عشر في المجموعة الاولى في منافسات رمي المطرقة بألعاب القوى برقم 70.09 متر.

كرواتيا تحصد ذهبية التجديف

فازت كرواتيا بالميدالية الذهبية في التجديف في منافسة القارب الزوجي للرجال في أولمبياد باريس الصيفي اليوم الجمعة.

واحتلت بريطانيا المركز الثاني في المنافسة وحصلت على الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية لسويسرا التي احتلت المركز الثالث.

,أحرزت هولندا الميدالية الذهبية في مسابقة القارب الزوجي للسيدات وحصلت رومانيا على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب أستراليا صاحبة المركز الثالث.

العمانية مزون العلوية تودع مبكرا

ودعت العداءة العمانية، مزون العلوية، المنافسات بعد مشاركتها في تصفيات ألعاب القوى لسباق 100 متر عدو سيدات.

وخاضت مزون العلوية، السباق، ضمن المجموعة الثانية، وأنهت المنافسة في المركز السابع بزمن قدره 12.58 ثانية، وهو زمن أقل مما حققته في أولمبياد ريو دي جانيرو (12.43 ثانية) وأولمبياد طوكيو (12.35 ثانية).