تفاصيل عرض برشلونة لحسم صفقة فيتور روكي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التفاصيل النهائية التي توصَّل إليها برشلونة مع مسؤولي نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لضم فيتور روكي.
وأوضحت صحيفة "سبورت"، التفاصيل المالية للصفقة، التي أقنع بها مسؤولو البلوغرانا نظراءهم في النادي البرازيلي.
وقالت الصحيفة الكتالونية، إن الصفقة ستكلف برشلونة، 30 مليون يورو كمبلغ ثابت، و31 مليون يورو كإضافات حال تحقيق إنجازات فردية وجماعية.
وأشار التقرير إلى أن مدة العقد ستكون 7 سنوات، حتى نهاية يونيو 2031، للمساعدة على تقليل تأثير قانون اللعب المالي النظيف، وسيظل في ناديه حتى يناير 2024، وسيتقاضى خلال موسمه الأول 3.5 ملايين يورو إجمالًا، وسيقوم برشلونة بسداد مبلغ الصفقة خلال 4 سنوات.
ويخطط برشلونة لجعل فيتور روكي، بديلًا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الموسم المقبل.
فيما قالت صحيفة "ريليفو"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "أندية آرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وبايرن ميونخ، وتوتنهام، جميعها أبدت اهتمامها بضم فيتور روكي، وبعض الأندية أظهرت رغبتها في الساعات الأخيرة، لكن على الرغم من ذلك اللاعب لا يريد سوى برشلونة".
وأضافت: "برشلونة أرسل المستندات إلى ناديه البرازيلي، ومن المتوقع تلقي توقيعه قريبًا جدًا، كما أن اللاعب على وشك التوقيع الرسمي".
وانضم فيتور روكي إلى أتلتيكو بارانينسي، في أبريل 2022، قادمًا من مواطنه كروزيرو، وخاض منذ وصوله 65 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفًا، وقدَّم 5 تمريرات حاسمة.
يذكر أن برشلونة تعاقد في الميركاتو الحالي مع الدولي الألماني وقائد وسط مانشستر سيتي، إلكاي غوندوغان، كما أعلن تعاقده مع إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو.