تفاصيل عرض برشلونة لحسم صفقة فيتور روكي

وأشار التقرير إلى أن مدة العقد ستكون 7 سنوات، حتى نهاية يونيو 2031، للمساعدة على تقليل تأثير قانون اللعب المالي النظيف، وسيظل في ناديه حتى يناير 2024، وسيتقاضى خلال موسمه الأول 3.5 ملايين يورو إجمالًا، وسيقوم برشلونة بسداد مبلغ الصفقة خلال 4 سنوات.

ويخطط برشلونة لجعل فيتور روكي، بديلًا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الموسم المقبل.

فيما قالت صحيفة "ريليفو"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "أندية آرسنال، وليفربول، وتشيلسي، وبايرن ميونخ، وتوتنهام، جميعها أبدت اهتمامها بضم فيتور روكي، وبعض الأندية أظهرت رغبتها في الساعات الأخيرة، لكن على الرغم من ذلك اللاعب لا يريد سوى برشلونة".

وأضافت: "برشلونة أرسل المستندات إلى ناديه البرازيلي، ومن المتوقع تلقي توقيعه قريبًا جدًا، كما أن اللاعب على وشك التوقيع الرسمي".