رسميًا.. الأهلي السعودي يضم روجر إيبانيز من روما
أعلن الأهلي السعودي، اليوم الخميس، ضم المدافع البرازيلي روجر إيبانيز من روما لمدة 4 سنوات.
وقال الأهلي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أهلاوي الهوى، والهوية برازيلي".
وأوضح النادي إن إيبانيز وقَّع عقدًا، حتى نهاية موسم 2026/2027، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قالت إنه دفع 30 مليون يورو (32.94 مليون دولار).
وأضاف أن إيبانيز البالغ من العمر 24 عامًا خضع للكشف الطبي في باريس حيث وقّع على العقود.
وانتقل إيبانيز من أتلانتا إلى روما على سبيل الإعارة في 2020، قبل انضمامه بشكل دائم في العام التالي.
وأحرز إيبانيز 3 أهداف في 48 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو في الموسم الماضي.
وبات "إيبانيز" سادس أبرز المنضمين للأهلي، بعدما تعاقد الفريق مع النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوار ميندي، ولاعب الوسط الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.
وكان الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو، تعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد رحيله عن سالزبورغ النمساوي.