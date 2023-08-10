رسميًا.. الأهلي السعودي يضم روجر إيبانيز من روما

وانتقل إيبانيز من أتلانتا إلى روما على سبيل الإعارة في 2020، قبل انضمامه بشكل دائم في العام التالي.

وأحرز إيبانيز 3 أهداف في 48 مباراة مع فريق المدرب جوزيه مورينيو في الموسم الماضي.

وبات "إيبانيز" سادس أبرز المنضمين للأهلي، بعدما تعاقد الفريق مع النجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوار ميندي، ولاعب الوسط الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

وكان الأهلي، العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو، تعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد رحيله عن سالزبورغ النمساوي.