9 غيابات تضرب الزمالك أمام المصري البورسعيدي

يواجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، أزمة قبل مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري المحلي باستبعاد 9 لاعبين من القائمة.

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، ودون أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض لهزيمة وحيدة في الجولة الماضية ضد وادي دجلة.

ويسعى الزمالك لكسر عقدة المصري في المسابقة المحلية؛ إذ لم يستطع الفريق الأبيض تحقيق أي انتصار أمام نظيره البورسعيدي، في آخر 7 مواجهات بينها مواجهة ببطولة الدوري العام.

وكان آخر فوز للزمالك على المصري في الدوري عام 2022، بنتيجة 2-1، كما تفوق الفريق الأبيض على نظيره البورسعيدي في العام الماضي، ولكن على صعيد بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بهدف نظيف، بينما تفوق المصري في الدوري الموسم الماضي، بعدما انتصر ذهابا بهدف محمد الشامي، قبل أن يتعادل إيابا دون أهداف.

وشهدت قائمة غيابات الزمالك عن لقاء اليوم كلا من: محمد عواد، ومحمود جهاد، وسيف فاروق جعفر، وأحمد عبد الرحيم إيشو، لأسباب فنية.

كما يغيب المدافع الدولي محمود حمدي الونش للإيقاف، عقب طرده أمام وادي دجلة ومعاقبته بالإيقاف ثلاث مباريات، بينما يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما.

ويغيب أيضا الجناح الأنغولي شيكو بانزا، بقرار من المدير الفني البلجيكي، الذي فضل استبعاده بسبب عودته المتأخرة للتدريبات.

كما يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائي محمد شحاتة للإصابة، وأحمد ربيع لاستكمال التأهيل، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

فيما شهدت قائمة الزمالك ظهور الوافد الجديد بارون أوشينغ، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

كما عاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، للتواجد في قائمة الزمالك، التي ستواجه المصري البورسعيدي، بعد اعتذاره للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.