ما حقيقة متابعة صديقة لامين يامال لعثمان ديمبيلي على "إنستغرام"؟

كتب – نور الدين ميفراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن متابعة المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، صديقة الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، على منصة "إنستغرام" بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وتوج عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية، التي قدمتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الاثنين.

أخبار ذات علاقة لامين يامال يخطف الأنظار في حفل الكرة الذهبية بساعة ذهبية فاخرة (صور)

أخبار ذات علاقة لابورتا ردا على انتقادات والد لامين يامال: لم يكن مكتئبا على الإطلاق

وحل الإسباني لامين يامال في المركز الثاني، ومن خلفه البرتغالي فيتينيا نجم باريس سان جيرمان ثم محمد صلاح نجم ليفربول وبعده رافينيا نجم برشلونة.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى في مسيرة ديمبيلي، والأولى أيضًا للاعب فرنسي منذ تتويج مواطنه كريم بنزيما بالجائزة في 2022.

أخبار ذات علاقة خطة الله مثالية.. أول تعليق من لامين يامال بعد خسارته الكرة الذهبية (صورة)

وجاء هذا التتويج بعد فوز ديمبيلي مع سان جيرمان، بعدة ألقاب، أهمها الدوري الفرنسي، ولقب دوري أبطال أوروبا، الذي حصده سان جيرمان لأول مرة في تاريخه.

وأثار الخبر المتداول الجدل خاصة أن المغنية الأرجنتينية هي الصديقة الجديدة للنجم الإسباني لامين يامال، وهو ما أثار جدلا في ظل اتهامات تلاحق نيكول بأنها تسعى خلف المشاهير للارتباط بهم بشكل دائم.

لكن الحقيقة أن نيكي نيكول لا تتابع عثمان ديمبيلي على "إنستغرام" ولا يعدو الخبر سوى شائعة لمجرد البحث عن إثارة الجدل.

وكانت نيكي نيكول واست صديقها لامين يامال بعد خسارة الكرة الذهبية، ونشرت صورة لها برفقته وكتبت: "أحبك".

وغابت المغنية الشهيرة البالغة من العمر 25 عامًا عن حفل الكرة الذهبية لانشغالها بجولاتها الغنائية، لكنها لم تنس حبيبها لامين يامال عبر صفحتها على "إنستغرام".