ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. إلى أين وصل رصيد هالاند؟

وأشعل مانشستر سيتي سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وجدد أمله في الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعدما اقتنص فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه آرسنال 3 / 1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 للمسابقة.

وبادر النجم البلجيكي كيفن دي بروين بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 24، غير أن بوكايو ساكا أدرك التعادل لآرسنال في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه في الشوط الثاني، بعدما أعاد جاك جريليش التقدم لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الدقيقة 72.

فيما تكفل إيرلينغ هالاند بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 51 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، والذي تراجع للمركز الثاني.

ورفع هالاند رصيده إلى 26 هدفًا، بفارق 9 أهداف أمام أقرب ملاحقيه هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: