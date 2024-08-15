بتهمة القتل الخطأ وتعاطي الحشيش.. إحالة أحمد فتوح للجنايات

أحالت النيابة العامة اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر للمحاكمة بتهمة القتل وتعاطي المخدرات على خلفية حادث سير؛ فجر الأحد الماضي، أثناء عودته من طريق الساحل الشمالي إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة بعدما صدمه أحمد فتوح بسيارته، وهو ما تسبب في إلقاء القبض على اللاعب والتحقيق معه من جانب الجهات المختصة.

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وأصدرت النيابة العامة بياناً، اليوم الخميس، بعد الاستئناف الذي قدمه اللاعب عقب تجديد حبسه لمدة 15 يومًا.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأضاف البيان: "ثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها".

وأتم البيان: "استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث".