الدنمارك تتطلع لتكرار إنجاز نهائي 1992 على حساب ألمانيا

وكانت التوقعات تميل لمصلحة ألمانيا في هذا النهائي، قبل أن تفوز الدنمارك على بطلة العالم وقتها وتحقق أول لقب كبير لها.

ويأمل فريق المدرب كاسبر يولماند في تكرار الأمر يوم السبت المقبل.

وقال كريستيان بولسن لصحفيين: "سنواجه فريقا قويا والأمر يبدو قليلا مثل مواجهة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة لكننا سنخوض المعركة ونأمل أن نكرر ما فعلناه عام 1992".

وأضاف: "كنت طفلا عام 1992. كان لدي 12 عاما. لكنها أفضل ذكرى لكرة القدم الدنماركية. كانت ذكرى رائعة. إذا استطعنا فعلها مجددا سيكون الأمر مذهلا".