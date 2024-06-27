الدنمارك تتطلع لتكرار إنجاز نهائي 1992 على حساب ألمانيا
تتطلع الدنمارك لاستعادة ذكرى النهائي الشهير لبطولة أوروبا لكرة القدم 1992 حين فازت على ألمانيا، ويأمل كريستيان بولسن مساعد المدرب أن يكرر فريقه الأمر نفسه حين يواجه مستضيف النسخة الحالية في دور الـ16.
وكانت التوقعات تميل لمصلحة ألمانيا في هذا النهائي، قبل أن تفوز الدنمارك على بطلة العالم وقتها وتحقق أول لقب كبير لها.
ويأمل فريق المدرب كاسبر يولماند في تكرار الأمر يوم السبت المقبل.
وقال كريستيان بولسن لصحفيين: "سنواجه فريقا قويا والأمر يبدو قليلا مثل مواجهة بين دولة كبيرة ودولة صغيرة لكننا سنخوض المعركة ونأمل أن نكرر ما فعلناه عام 1992".
وأضاف: "كنت طفلا عام 1992. كان لدي 12 عاما. لكنها أفضل ذكرى لكرة القدم الدنماركية. كانت ذكرى رائعة. إذا استطعنا فعلها مجددا سيكون الأمر مذهلا".
وبلغت كريستيان الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا السابقة وخسرت أمام إنجلترا في الأشواط الإضافية، لكنها تبدو مختلفة قليلا الآن بعدما سجلت هدفين فقط خلال ثلاث مباريات بدور المجموعات.
وانتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 في مباراة ودية أقيمت في يونيو 2021.