مفاجأة صادمة حول صحة هدف ليفربول أمام بيرنلي (فيديو)

أثار كيث هاكيت، عضو رابطة حكام الدوري الإنجليزي لكرة القدم السابق، جدلاً واسعاً حول صحة تنفيذ ضربة جزاء فريق ليفربول أمام بيرنلي.

وتغلب ليفربول بصعوبة على حساب بيرنلي في اللحظات الأخيرة بهدف دون رد سجله المصري محمد صلاح في الدقيقة 90+5.

ولم يقدم الريدز العرض المنتظر واقتنصوا الفوز قبل لحظات من نهاية المباراة بفضل ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح الهولندي جيريمي فريمبونغ بعد تمريرة عرضية اصطدمت بيد اللاعب التونسي حنبعل المجبري نجم بيرنلي.

وأكد الخبير التحكيمي في تصريحات لموقع Football Insider أنه قبل تنفيذ ضربة الجزاء من جانب محمد صلاح دخل زميله فريمبونغ إلى منطقة الجزاء وهو خطأ يستوجب إعادة الضربة.

وأضاف: "مايكل أوليفر الذي أدار اللقاء من بين أفضل الحكام في الدوري الإنجليزي ولكن من المؤسف أن يقع في هذا الخطأ ولا يوجد أي تدخل من تقنية الفيديو".

وتابع: "تعديلات قانون اللعبة تستوجب إعادة ضربة الجزاء مع دخول أحد لاعبي الفريق الحاصل على ضربة الجزاء للمنطقة قبل تنفيذها".

وأتم قائلاً: "حكم مايكل أوليفر بأن حركة فريمبونغ لم تؤثر على حارس المرمى، وبالتالي احتسب الهدف".