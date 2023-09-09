كان هدفا للهلال والأهلي.. العربي القطري يحاول التعاقد مع فيراتي

وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن قائمة الفريق، التي سيخوض بها مشواره في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وخرج من القائمة ماركو فيراتي.

وبات فيراتي على أبواب مغادرة حديقة الأمراء بعد 11 عاما بقميص باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد فيراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن يبدو أنه لن يستمر حتى نهاية عقده.

وانتقل فيراتي من بيسكارا لباريس سان جيرمان في 2012 مقابل 12 مليون يورو، وشارك مع النادي الفرنسي في 416 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 61.

وارتبط فيراتي بالانتقال إلى الهلال والأهلي السعوديين ومانشستر يونايتد لكن الصفقة لم تتم.

وكان الدحيل القطري قد أعلن التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو.