اكتسح منتخب اليابان الأولمبي نظيره الباراغواياني بخماسية دون رد في الجولة الافتتاحية من الدور الأول لحساب المجموعة الرابعة.

ونجح لاعبو اليابان في فرض سيطرتهم بالكامل على المباراة ليتمكن شونسوكي ميتو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل ريهيتو ياماموتو الهدف الثالث لليابان في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليصبح منتخب الساموراي الأزرق في طريق مفتوح حيث سجل شوتا فوجيو الهدف الرابع في الدقيقة 82 قبل أن يعود من جديد ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة 87.

وحصد المنتخب الياباني أول 3 نقاط في مشواره في أولمبياد باريس 2024، ليتصدر المجموعة الرابعة بينما تذيل المنتخب الباراغواياني المجموعة بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية يلتقي المنتخب الياباني بنظيره منتخب مالي يوم 27 يوليو 2024.