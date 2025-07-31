صديق محمد صلاح يرحل إلى الدوري السعودي

الخارجية السعودية: نجدد الدعوة لكل الشركاء حول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع أحد لاعبي منتخب مصر السابقين والذي يرتبط بصداقة قوية مع النجم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، وقناص فريق ليفربول.
وشهد الدوري السعودي رحيل الثنائي المصري طارق حامد لاعب وسط ضمك، ومحمد شريف عن صفوف نادي الخليج.
وتعاقد نادي الاتفاق مع اللاعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم لوهافر الفرنسي السابق في الموسم الجديد رسمياً.
وأعلن النادي السعودي انضمام كوكا صاحب الـ 33 عاماً، رسمياً، في صفقة انتقال حر.
ويرتبط كوكا بصداقة قوية مع محمد صلاح منذ أن تزاملا في صفوف منتخب مصر تحت 20 عاماً، كما لعبا سوياً في المنتخب الأول بخلاف أن كوكا ظهر في عدة مناسبات بجانب نجم ليفربول في العطلات الصيفية.
وكان كوكا قد لعب لعدة أندية أوروبية، أبرزها: سبورتنغ براغا، وريو آفي في الدوري البرتغالي، بجانب أولمبياكوس اليوناني، ولوهافر الفرنسي، بخلاف عدة أندية في الدوري التركي.
وكان كوكا مرشحاً للانتقال إلى صفوف الأهلي المصري، فريقه الأسبق، في الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.