صديق محمد صلاح يرحل إلى الدوري السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع أحد لاعبي منتخب مصر السابقين والذي يرتبط بصداقة قوية مع النجم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، وقناص فريق ليفربول.

وشهد الدوري السعودي رحيل الثنائي المصري طارق حامد لاعب وسط ضمك، ومحمد شريف عن صفوف نادي الخليج.

أخبار ذات علاقة 5 نجوم يزلزلون عرش محمد صلاح

وتعاقد نادي الاتفاق مع اللاعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم لوهافر الفرنسي السابق في الموسم الجديد رسمياً.

أخبار ذات علاقة لاعب هارب وينضم للمنتخب مجاملة.. أسطورة الأهلي يصدم كوكا (فيديو)

وأعلن النادي السعودي انضمام كوكا صاحب الـ 33 عاماً، رسمياً، في صفقة انتقال حر.

ويرتبط كوكا بصداقة قوية مع محمد صلاح منذ أن تزاملا في صفوف منتخب مصر تحت 20 عاماً، كما لعبا سوياً في المنتخب الأول بخلاف أن كوكا ظهر في عدة مناسبات بجانب نجم ليفربول في العطلات الصيفية.

أخبار ذات علاقة ليفربول يكافئ محمد صلاح

وكان كوكا قد لعب لعدة أندية أوروبية، أبرزها: سبورتنغ براغا، وريو آفي في الدوري البرتغالي، بجانب أولمبياكوس اليوناني، ولوهافر الفرنسي، بخلاف عدة أندية في الدوري التركي.

وكان كوكا مرشحاً للانتقال إلى صفوف الأهلي المصري، فريقه الأسبق، في الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.