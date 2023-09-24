مارسيل كولر يبلغ الأهلي بموقفه من العروض السعودية
كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، بعدما ترددت تقارير عن تلقيه عرضين مغريين من ناديي الهلال والشباب السعوديين، لقيادة أحدهما في الوقت الحالي وبراتب كبير.
تقارير صحفية، أكدت تلقي كولر عرضًا من قبل نادي الشباب، لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية، مُقابل 8 ملايين دولار سنويًا، مع بعض الامتيازات الأخرى.
ويبحث الشباب عن مدير فني جديد بعد إقالة الهولندي مارسيل كايزر من الإدارة الفنية للفريق في 6 سبتمبر الحالي.
بينما يواجه خورخي جيسوس خطر الإقالة من قيادة الهلال بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، والبداية السيئة في دوري أبطال آسيا وفقدان صدارة دوري روشن لصالح الاتحاد.
موقف كولر
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أمير هشام، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن "كولر لم يحصل على أي عرض بشكل رسمي للرحيل، وهناك مجرد استفسارات للتوجه إلى الدوري السعودي".
وأضاف: "كولر خاطب النادي الأهلي بشكل رسمي، وأكد لهم أنه لم ولن يفكر في الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن العروض التي يتلقاها شفهية".
وتابع هشام: "المدرب السويسري أبدى تمسكه بالاستمرار مع الفريق، خاصةً بعد تجديد عقده منذ شهر وتلبية كل مطالبه، والمدير الفني يريد استمرار الإنجازات مع القلعة الحمراء".
وفاز كولر مع الأهلي بـ5 بطولات حتى الآن، وهي الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي مرتين.
صاحب الـ62 عاما يرتبط بعقد مع الأهلي المصري حتى عام 2027، وقاد الفريق في 62 مباراة بمختلف المسابقات حقق خلالها 45 فوزا، بجانب 11 تعادلا و6 هزائم.