مارسيل كولر يبلغ الأهلي بموقفه من العروض السعودية

كشفت تقارير إعلامية عن الموقف النهائي للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، بعدما ترددت تقارير عن تلقيه عرضين مغريين من ناديي الهلال والشباب السعوديين، لقيادة أحدهما في الوقت الحالي وبراتب كبير.

تقارير صحفية، أكدت تلقي كولر عرضًا من قبل نادي الشباب، لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية، مُقابل 8 ملايين دولار سنويًا، مع بعض الامتيازات الأخرى.

ويبحث الشباب عن مدير فني جديد بعد إقالة الهولندي مارسيل كايزر من الإدارة الفنية للفريق في 6 سبتمبر الحالي.

بينما يواجه خورخي جيسوس خطر الإقالة من قيادة الهلال بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، والبداية السيئة في دوري أبطال آسيا وفقدان صدارة دوري روشن لصالح الاتحاد.