نادي الأخضر يتصدّر بعد جولة افتتاحية صاخبة لسداسي التتويج بالدوري الليبي

توقفت مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في افتتاح منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي للمحترفين التي بدأت اليوم الجمعة في مدينة ميلانو الإيطالية لتفجر أول أزمة كبرى في المسابقة وذلك بعد مخاض عسير سبق انطلاقها.

ودارت اليوم على 3 ملاعب في مدينة ميلانو مباريات الجولة الأولى من مرحلة سداسي التتويج التي ينتظر أن تقام على امتداد 5 جولات (ذهاب دون إياب) لتسفر في ختامها عن بطل الدوري لموسم 2024 ـ 2025 والفريق الذي سيرافقه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بجانب الفريق الذي سيمثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنافس الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في قمة مباريات الجولة الأولى، بينما التقى الاتحاد مع نادي الأخضر وواجه السويحلي فريق الهلال بنغازي.

وشهدت مباراة القمة بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي أحداثا صاخبة ومثيرة ستلقي بظلالها لا فقط على مصير الفريقين في مرحلة السداسي وإنما على المنافسة برمتها.

وأعلن الحكم عن إيقاف المباراة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد أن رفض فريق الأهلي بنغازي استكمال المباراة عندما رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه مدربه ناصر الحضيري للاحتجاج والقيام بحركة غير أخلاقية.

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وتقدم الأهلي طرابلس بهدفين دون مقابل، إذ أحرز الرواندي جهاد بوزيمانا الهدف الأول قبل أن يضيف قائد الفريق حمدو الهوني الهدف الثاني بعد مرور 25 دقيقة.

وقالت مصادر قريبة من الدوري الليبي إن دكة بدلاء الأهلي بنغازي احتجت على قرار للحكم وطالبت بالعودة إلى غرفة الفيديو المساعد (الفار) قبل أن يحتج الطاقم الفني للفريق من خلال المدرب ناصر الحضيري والمدرب المساعد عادل الشاعري.

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ورفع الحكم بطاقة حمراء في وجه المدرب ناصر الحضيري إلا أن الأخير رفض مغادرة أرض الملعب، وتلا ذلك احتجاج من قبل كل لاعبي وإداريي وفنيي الأهلي بنغازي قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة الهدوء وإقناع الحضيري بالخروج لكنها فشلت في السيطرة على الوضع ليقرر الحكم بعد ذلك إطلاق صافرة النهاية غير الطبيعية للمباراة على نتيجة (2 ـ 0) للأهلي طرابلس.

وينتظر أن تجتمع لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم لحسم مصير المباراة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التي انتهت عليها المواجهة.

وفي مباراة أخرى من الجولة الأولى، فاز نادي الأخضر على الاتحاد (2 ـ 1) ليتصدر مؤقتا الترتيب برصيد 3 نقاط.

وأحرز التونسي بلال الماجري هدف التقدم، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عبر لاعبه الطاهر، ليعود الأخضر إلى التقدم بعد هدف من لاعبه أحمد شلبي.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة للجولة الأولى تعادل السويحلي مع الأهلي بنغازي (2 ـ 2) ليحصل كل منهما على نقطة التعادل.

وتقدم بنوالي لفائدة السويحلي في الشوط الأول قبل أن يدرك البحري التعادل للهلال بنغازي في الوقت بدل الضائع من الشوط.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في إضافة الهدف الثاني عبر لاعبه المريامي قبل أن يدرك السويحلي التعادل بهدف مهاجمه إسماعيل التاجوري منهيا المباراة على نتيجة التعادل.