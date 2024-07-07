كشفت تقارير صحفية وجود بند مثير للجدل في عقد كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، مع فريقه السعودي.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ودخل في عدة مشاكل مع الإدارة السابقة، وأجبرها على رحيل نونو سانتو.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية تقريرًا كشفت من خلاله أن هناك بنداً في عقد بنزيما مع الاتحاد يُرغم النادي على الاستجابة لطلباته في ملف المدرب.

وزعمت الصحيفة أن عقد بنزيما مع الاتحاد فيه بند واضح يمنحه حق التدخل في اختيار المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة أن هذا البند هو سبب الأزمة الدائرة الآن بين لؤي ناظر والإدارة من جهة، وبين النجم الفرنسي من جهة أخرى، إذ لا يمكن للنادي الإخلال بأحد بنود العقد.

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يذكر أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن بنزيما رفض تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ويرغب في استقدام مواطنه كريستوف غالتييه أو زين الدين زيدان.

وقرر نادي الاتحاد الإطاحة بمارسيلو غاياردو بعد مستوى الفريق السيئ خلال الموسم المنصرم، حيث احتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ليفشل في التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل.

كما ودَّع الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، كذلك خرج من بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد الهلال، وخسر أمام الفريق نفسه في نهائي كأس السوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين.