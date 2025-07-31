بعد صراع رهيب.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

خطف نادي الزمالك صفقة مدوية من منافسه التقليدي الأهلي المصري بعد صراع رهيب استمر لفترة تقارب عاما كاملا.

وأعلن النادي الأهلي يوم 17 يوليو 2024 تعاقده مع اللاعب محمد عدلان لاعب فريق الشباب بنادي طلائع الجيش لكرة اليد بحسب بيان رسمي أصدرته إدارة القلعة الحمراء.

وشهدت تلك الصفقة تطورات مثيرة وقتها بعد ظهور محمد عدلان في مقطع فيديو معلناً رفضه الرحيل للأهلي ورغبته في الانتقال إلى صفوف الزمالك ما أدى إلى توقف الصفقة وعدم قيده في قائمة الفريق الأحمر وعودته إلى صفوف طلائع الجيش.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم الخميس، تعاقده مع محمد عدلان بعد طول انتظار لمدة تزيد على عام كامل بجانب انضمام شقيقه عمر عدلان.

ولفت عدلان صاحب الـ 19 عاماً الأنظار مع منتخب مصر للشباب قبل انتقاله إلى فريق كرة اليد بنادي الزمالك.

ويسعى الزمالك لإعادة بناء فريق كرة اليد بعدة صفقات من أجل العودة إلى سكة البطولات في الموسم الجديد.

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وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع أحمد راضي لاعب فريق الأهلي السعودي وعبد الرحمن الخياط حارس المرمى الصاعد ويوسف عمرو لاعب المقاولون العرب وبيجاد مروان رجب لاعب سبورتنغ.

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وتعاقد الفريق الأبيض مع المدرب الفرنسي فرانك موريس لقيادة الزمالك في الموسم الجديد.