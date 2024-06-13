بيلينغهام يسجل بطريقة جميلة في تدريبات إنجلترا (فيديو)

ويستعد بيلينغهام للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في "يورو 2024"، التي تنطلق، يوم الجمعة، في ألمانيا.

ويتصدر جود بيلينغهام، الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا، قائمة إنجلترا في بطولة اليورو المقبلة.

ونشر حساب المنتخب الإنجليزي على منصة "إكس" فيديو لبيلينغهام وهو يستلم الكرة، وكان ظهره لمرمى صغير جدًا، وسدد بكعبه هدفًا رائعًا.