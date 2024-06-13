بيلينغهام يسجل بطريقة جميلة في تدريبات إنجلترا (فيديو)
سجل جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، هدفًا رائعًا، خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي، يوم الأربعاء، استعدادًا لبطولة يورو 2024.
ويستعد بيلينغهام للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في "يورو 2024"، التي تنطلق، يوم الجمعة، في ألمانيا.
ويتصدر جود بيلينغهام، الذي ساعد ريال مدريد على الفوز بدوري أبطال أوروبا، قائمة إنجلترا في بطولة اليورو المقبلة.
ونشر حساب المنتخب الإنجليزي على منصة "إكس" فيديو لبيلينغهام وهو يستلم الكرة، وكان ظهره لمرمى صغير جدًا، وسدد بكعبه هدفًا رائعًا.
ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم الدنمارك، وصربيا، وسلوفينيا.
وتبدأ إنجلترا مسيرتها في بطولة أوروبا بمواجهة صربيا في المجموعة الثالثة يوم 16 يونيو الجاري.