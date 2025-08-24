الاتحاد السعودي يفرط في جوهرة بورتو

رفض نادي بورتو البرتغالي، عرضًا ضخمًا من فريق الاتحاد السعودي، لضم أحد مواهب الفريق الشابة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الخسارة أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويحاول الاتحاد التعاقد مع لاعبين مميزين، للحفاظ على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين.

رفض من بورتو

كشف الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، أن نادي بورتو، رفض مناقشة عرض الاتحاد السعودي، لضم النجم الشاب رودريغو مورا.

وكان عرض الاتحاد السعودي لضم رودريغو مورا إلى بورتو 63 مليون يورو بالإضافة إلى 10% من حقوق اللاعب المالية.

وأشار رومانو إلى أن نادي بورتو رفض أي عرض بشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو.

وأوضح: "فشل الاتحاد السعودي في ضم جوهرة شابة، عمرها 18 عامًا، كانت مطلوبة من قبل العديد من الأندية الأوروبية، بفارق 7 ملايين يورو".