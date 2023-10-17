كاد يتسبب بإصابته.. مشجع يندفع تجاه كريستيانو رونالدو (فيديو)

وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد أن يتسبب بإصابة رونالدو.

وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.