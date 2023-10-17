كاد يتسبب بإصابته.. مشجع يندفع تجاه كريستيانو رونالدو (فيديو)
كاد أحد المشجعين يتسبب في إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال ضد البوسنة في تصفيات يورو 2024.
مباراة البوسنة ضد البرتغال تقام على ملعب "بيلينو بولي" ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024
وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان كريستيانو رونالدو، ولكن الاندفاع كاد أن يتسبب بإصابة رونالدو.
وظهر رونالدو وهو يمشي بصعوبة بعد اندفاع المشجع المعجب نحوه، قبل أن تمسكه الشرطة.
وتقام مباراة البوسنة ضد البرتغال، اليوم الإثنين، على ملعب "بيلينو بولي" ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.
ويتصدر المنتخب البرتغالي جدول المجموعة العاشرة من دور التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، برصيد 21 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في جميع مبارياته السبع الماضية.