"خليفة" بونو.. من هو ماتيو باتويليت حارس الهلال السعودي المنتظر؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد حراس الدوري الفرنسي من الانتقال إلى عملاق الدوري السعودي، نادي الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال اقتربت من حسم صفقة ماتيو باتويليت، حارس مرمى أوليمبيك ليون الفرنسي، وذلك بناءً على طلب المدرب سيموني إنزاغي.

وأوضحت التقارير أن مفاوضات مسؤولي "الزعيم" مع الحارس الشاب البالغ من العمر 21 عامًا تقدمت بشكل كبير، حيث سيكون بديلًا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي سيشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي بتسجيل ماتيو باتويليت ضمن قائمة الفريق الأول تحت السن؛ نظرًا لمشاركة الفريق في مسابقات محلية وقارية خلال الموسم الحالي.

ولم يُكشف عن قيمة العرض المقدم من الهلال لضم الحارس الفرنسي، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع أولمبيك ليون حتى يونيو 2026، ويُقدّر سعره في سوق الانتقالات بنحو 800 ألف يورو.

وتدرّج الحارس الشاب في صفوف أولمبيك ليون تحت السن, قبل أن ينضم للفريق الأول في يناير 2023.

ويمتلك باتويليت، رغم صغر سنه، إمكانيات فنية مميزة، تشمل سرعة رد الفعل، وتمركز جيد داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى شجاعته في مواجهة الانفرادات وقدرته على بدء الهجمات، ما يمنحه شخصية قوية على أرض الملعب ويجعله محل اهتمام الأندية الكبرى.