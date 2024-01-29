رد مثير من موسى التعمري على احتفالية أيمن حسين (فيديو وصورة)
احتفل أيمن حسين بهدفه في مرمى الأردن بطريقة تناول الطعام
رد موسى التعمري لاعب منتخب الأردن الأول لكرة القدم على احتفالية أيمن حسين مهاجم العراق خلال مباراة المنتخبين في ثمن نهائي كأس آسيا.
واحتفل أيمن حسين بهدفه في مرمى الأردن بطريقة تناول الطعام، في إشارة إلى أكلة المنسف الأردنية.
وبعد المباراة رد التعمري عبر إنستغرام، حيث نشر صورة احتفاله بطريقة تناول الطعام أيضا معلقا:"ياخي المنسف طعمه زاكي".
وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى الفوز 3-2 على العراق في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين، ويتأهل إلى دور الثمانية.
وشهدت المباراة طرد أيمن حسين لاعب العراق في الدقيقة 77 بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني للعراق.
ويواجه منتحب الأردن، طاجيكستان في ربع النهائي.