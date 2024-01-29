رد مثير من موسى التعمري على احتفالية أيمن حسين (فيديو وصورة)

وبعد المباراة رد التعمري عبر إنستغرام، حيث نشر صورة احتفاله بطريقة تناول الطعام أيضا معلقا:"ياخي المنسف طعمه زاكي".

وسجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى الفوز 3-2 على العراق في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين، ويتأهل إلى دور الثمانية.