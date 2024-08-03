حقق بورتو لقب كأس السوبر البرتغالي بفوز مثير على حساب سبورتنغ لشبونة بنتيجة 4-3، مساء السبت، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.

تقدم سبورتنج لشبونة مبكرًا بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق جونكالو إيناسيو، ثم أضاف بيدرو غونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وأكمل جيوفاني كيوندا الثلاثية في الدقيقة 24 لصالح لشبونة، ولكن بورتو بدأ الريمونتادا المثيرة بتسجيل هدف في الدقيقة 28 عن طريق وينديرسون جالينو.

وأحرز نيكولاس غونزاليس الهدف الثاني لصالح بورتو في الدقيقة 64، ثم أحرز وينديرسون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66.

وسجل إيفان خايمي الهدف الرابع لصالح بورتو في الدقيقة 101 بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافي.

واستعاد بورتو اللقب بعدما حصل عليه في العام الماضي فريق بنفيكا، بينما يبقى آخر لقب للسوبر فاز به لشبونة عام 2021.

ويقود بورتو المدير الفني فيتور برونو صاحب الـ 41 عامًا، والذي حقق أول ألقابه مع الفريق.

وتعاقد بورتو مع صفقة وحيدة حتى الآن بضم جناح أياكس الهولندي فرانسيسكو كونسيساو، بينما ارتبط اسم النادي البرتغالي باستقدام اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز.

ورحل عن صفوف بورتو اللاعب الإيراني مهدي طارمي بجانب انتهاء عقد المدافع المخضرم بيبي.