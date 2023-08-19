ديبالا: رحيلي عن يوفنتوس كان ضربة قاسية.. وتعلمت الكثير من ميسي ورونالدو

أجرى الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي، حوارا مع صحيفة "آس" الإسبانية تحدث خلالها عن حزنه من طريقة رحيله عن ناديه السابق يوفنتوس، وأيضا ما تعلمه من اللعب بجوار مواطنه ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تواجده في "اليوفي".

وقال ديبالا بشأن طريقة رحيله عن يوفنتوس: "لم يكن الأمر سهلاً وكان غير متوقع، قبل بضعة أشهر عرفت أنني لن أكون جزءا من خطط النادي، لكن قبل رحيلي بأيام كان الواقع مختلفًا، كانت ضربة قاسية للغاية، لقد كنت هناك لفترة طويلة وكان الأمر كما لو كان منزلي، كنت أعرف الجميع، الملعب، والجماهير، كنت القائد الثاني، كانت فكرتي هي البقاء، لكن هذا هو عالم كرة القدم، لم أكن الأول ولن أكون الأخير، سأكون دائمًا ممتنًا للنادي الذي جعلني أنمو كشخص وكلاعب كرة قدم، كانت 7 سنوات جميلة جدا".