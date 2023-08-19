ديبالا: رحيلي عن يوفنتوس كان ضربة قاسية.. وتعلمت الكثير من ميسي ورونالدو
أجرى الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي، حوارا مع صحيفة "آس" الإسبانية تحدث خلالها عن حزنه من طريقة رحيله عن ناديه السابق يوفنتوس، وأيضا ما تعلمه من اللعب بجوار مواطنه ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تواجده في "اليوفي".
وقال ديبالا بشأن طريقة رحيله عن يوفنتوس: "لم يكن الأمر سهلاً وكان غير متوقع، قبل بضعة أشهر عرفت أنني لن أكون جزءا من خطط النادي، لكن قبل رحيلي بأيام كان الواقع مختلفًا، كانت ضربة قاسية للغاية، لقد كنت هناك لفترة طويلة وكان الأمر كما لو كان منزلي، كنت أعرف الجميع، الملعب، والجماهير، كنت القائد الثاني، كانت فكرتي هي البقاء، لكن هذا هو عالم كرة القدم، لم أكن الأول ولن أكون الأخير، سأكون دائمًا ممتنًا للنادي الذي جعلني أنمو كشخص وكلاعب كرة قدم، كانت 7 سنوات جميلة جدا".
وعن انتقاله لروما، أشار: "أنا سعيد جدًا في روما، لقد تلقيت معاملة رائعة مع النادي، والآن على أتم الاستعداد لبداية الموسم الجديد".
ويستهل روما أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام ساليرنيتانا بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، غدًا الأحد.
وعن لعبه بجوار الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو، أوضح: "عندما تكون بجانبهما، تتعلم، فبمجرد ملاحظتهما تدرك العديد من الأشياء حول كيفية عملهما، وكيف يعتنيان بكل التفاصيل، وعليك أن تحاول الاستيعاب، ثم تجد أنه من الصعب أن تفعل ما يفعلانه؛ لأنه لم يفعل ذلك أي شخص آخر، أنا محظوظ أنني لعبت وفزت مع كليهما".
وتابع: "قضيت 3 سنوات مع كريستيانو رونالدو، فزنا بالعديد من البطولات، وكان لدينا فريق رائع، ومع ميسي شاركته غرفة خلع الملابس لسنوات عديدة مع الأرجنتين، وكانت آخرها رائعة، بعدما حصلنا على كأس العالم، وأظهر للجميع أنه أفضل لاعب".
وعن رفضه لعدة عروض من الدوري السعودي، أوضح: "رفضت الرحيل لأنني أشعر أنني بحالة جيدة هنا، لقد عاملوني بطريقة فريدة، خلال الإجازة، تواصلت مع مورينيو وكنا نريد أن نقدم المزيد".