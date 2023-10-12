هازارد يتلقى اقتراحًا للتراجع عن الاعتزال
تلقى إيدين هازارد نجم ريال مدريد ومنتخب بلجيكا السابق اقتراحًا للتراجع عن اعتزال كرة القدم بعدما أعلن الأمر بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد هازارد اعتزاله المبكر بعد أن توصل إلى استنتاج مفاده أن حالته البدنية لا تسمح له بالاستمرار في الملاعب بمجرد مغادرته ريال مدريد.
وحقق هازارد نجاحات مهمة في تشيلسي بين عامي 2012 و2019 قبل أن ينتقل إلى ريال مدري حيث لعب 76 مباراة فقط في أربعة مواسم وسجل سبعة أهداف.
واقترح كيفن نولان، مدرب وست هام، التراجع عن قرار الاعتزال في تصريحات لـ talkSport قائلًا :"أنا متأكد من أنه إذا أراد فرصة أخرى فسأكون على استعداد تام لذلك".
ويعتقد مدرب ويستهام أن هازارد لا يزال لديه القدرة على المنافسة على أعلى مستوى ويرغب في تجربته في النادي اللندني.
وقال نولان إن هازارد سيميل إلى التراجع عن الاعتزال في وقت ما في الأشهر المقبلة نظرًا لأنه لم يبلغ حتى 33 عامًا.
وتابع :"من المحزن أنه في سن 32 عامًا قرر الاعتزال، بكل صدق أعتقد أنه يمكن لشخص في موهبته أن يلعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة أخرى".
وواصل :"لن أتفاجأ إذا شهدت الأشهر الستة إلى السنة القادمة تراجعًا في هذا الوضع، أعتقد أنه في عمر 32 عامًا سوف يشعر بالاستياء من الاعتزال، هناك لقد مررت بذلك بضع مرات وأتذكر عندما فعل بول سكولز ذلك، ثم تلقى مكالمة هاتفية من أليكس فيرغسون وقال: "أوه نعم، سأعود".
وعدَلَ بالفعل سكولز عن التراجع للعب مجددًا مع مانشستر يونايتد.
وقبل إعلان اعتزاله، رفض هازارد عروضًا من أندية سعودية وأمريكية وبلجيكية حيث فضل الاعتزال بسبب الإصابات وتراجع حالته البدنية في سنواته الأخيرة.