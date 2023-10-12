هازارد يتلقى اقتراحًا للتراجع عن الاعتزال

وحقق هازارد نجاحات مهمة في تشيلسي بين عامي 2012 و2019 قبل أن ينتقل إلى ريال مدري حيث لعب 76 مباراة فقط في أربعة مواسم وسجل سبعة أهداف.

واقترح كيفن نولان، مدرب وست هام، التراجع عن قرار الاعتزال في تصريحات لـ talkSport قائلًا :"أنا متأكد من أنه إذا أراد فرصة أخرى فسأكون على استعداد تام لذلك".

ويعتقد مدرب ويستهام أن هازارد لا يزال لديه القدرة على المنافسة على أعلى مستوى ويرغب في تجربته في النادي اللندني.

وقال نولان إن هازارد سيميل إلى التراجع عن الاعتزال في وقت ما في الأشهر المقبلة نظرًا لأنه لم يبلغ حتى 33 عامًا.

وتابع :"من المحزن أنه في سن 32 عامًا قرر الاعتزال، بكل صدق أعتقد أنه يمكن لشخص في موهبته أن يلعب على أعلى مستوى لسنوات عديدة أخرى".