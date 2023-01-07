رسميا.. الأهلي المصري يتعاقد مع كريستو من النجم الساحلي
النجم الساحلي أعلن أن الصفقة كلفت الأهلي 1.2 مليون دولار.
أعلن النادي الأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع الجناح التونسي محمد الضاوي (كريستو) قادما من النجم الساحلي لمدة أربعة أعوام ونصف العام، اليوم السبت.
وأوضح الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن صفقة كريستو تمت بعدما اجتاز اللاعب البالغ عمره 19 عاما الكشف الطبي الذي أجراه يوم الجمعة.
وكان النجم الساحلي قد أعلن في وقت سابق أن الصفقة كلفت الأهلي 1.2 مليون دولار.
ونشر حساب الأهلي على "تويتر" مقطع فيديو ترحيبيا باللاعب، ظهر فيه علي معلول الظهير الأيسر للفريق وهو يرحب بمواطنه برسالة صوتية أكد له فيها دعم الجماهير له.
ويُعد الضاوي الصفقة الثانية للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد خالد عبد الفتاح القادم من سموحة على سبيل الإعارة.