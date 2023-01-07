رسميا.. الأهلي المصري يتعاقد مع كريستو من النجم الساحلي

أعلن النادي الأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع الجناح التونسي محمد الضاوي (كريستو) قادما من النجم الساحلي لمدة أربعة أعوام ونصف العام، اليوم السبت.

وأوضح الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن صفقة كريستو تمت بعدما اجتاز اللاعب البالغ عمره 19 عاما الكشف الطبي الذي أجراه يوم الجمعة.