فورمولا 1.. جورج راسل الأسرع بجولة التجارب الحرة الأولى في أبوظبي

سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الحلقة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، بينما شارك الكثير من السائقين البدلاء عوضًا عن بعض الأسماء الكبيرة.

ولم يشارك بطل العالم 3 مرات الهولندي ماكس فرستابن في الجولة، وكذلك زميله في فريق رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز، بينما شارك بدلاً منهما جيك دينيس بطل فورمولا إي للسيارات الكهربائية، وسائق فورمولا 2 الفرنسي إيزاك حجار.

وغاب عن الجولة أيضًا بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وشارك الدنماركي فريدريك فيستي بدلاً منه.

وتأتي مشاركة البدلاء تنفيذًا لتعهدات الفرق بمنح السائقين الصاعدين فرصة للجلوس خلف المقود.