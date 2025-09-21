رونالدو وميسي يسجلان ثنائيتين مع النصر وإنتر ميامي.. أين وصل سباق الـ1000 هدف؟

سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو ثنائية في فوز فريقه النصر السعودي الساحق 5-1 على الرياض، مساء السبت، ليقترب أكثر من الوصول إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته، وهو رقم لم يحققه أي لاعب من قبل، وفي المقابل، لم يكن غريمه الأزلي، ليونيل ميسي بعيدًا، إذ أحرز هو الآخر ثنائية في فوز إنتر ميامي 3-2 على دي سي يونايتد، فجر الأحد، ليبقي سباق الألفية مشتعلًا.

أصبح السباق نحو الهدف رقم 1000 واقعًا ملموسًا، حيث يقترب أحد النجمين من ترسيخ اسمه في سجلات تاريخ الرياضة، حاليًّا، يبدو أن رونالدو هو الأقرب ليكون الأول الذي يصل إلى هذا الإنجاز.

حتى عام 2025، سجل رونالدو 29 هدفًا مع النصر ومنتخب البرتغال مجتمعين، بينما أحرز ميسي 32 هدفًا هذا العام مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.. وتؤكد هذه الأرقام أن اللاعبَين، رغم بلوغ رونالدو سن الـ40 وميسي سن الـ38، ما زالا في قمة مستواهما.

ثنائية رونالدو الأخيرة في السعودية جعلته يتقدم قليلًا في هذا السباق التاريخي، فيما يواصل ميسي الضغط، بعدما سجل هو الآخر ثنائية حديثة مع إنتر ميامي، ليبقى هذا الصراع بين الأسطورتين إحدى أكثر القصص إثارة في عالم كرة القدم حتى اليوم.

رونالدو وميسي يقتربان من 1000 هدف في مسيرتهما

واستمتع كريستيانو رونالدو بمسيرة مذهلة، ترك خلالها بصمته في كل نادٍ مثّله عبر الألقاب، والأهم من ذلك عبر الأهداف، فقد سجل النجم البرتغالي 945 هدفًا في مسيرته، ليبتعد بفارق 55 هدفًا فقط عن إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب من قبل: الوصول إلى الهدف رقم 1000.

في المقابل، أمتع ليونيل ميسي الجماهير مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، إضافة إلى المنتخب الأرجنتيني، وعلى امتداد هذه المحطات الأربع، سجل ميسي 882 هدفًا، ولم يعد يفصله سوى 12 هدفًا فقط عن بلوغ حاجز الـ900 هدف في مسيرته.

وخلال 24 ساعة، أتيحت للأسطورتين فرصة جديدة للتألق مع أنديتهما؛ إذ سجل رونالدو ثنائية مع النصر، بينما رد ميسي بالمثل بإحرازه هدفين وتمريره حاسمة قاد بها إنتر ميامي إلى الانتصار، ليبقى السباق نحو الأرقام التاريخية مشتعلًا ومثيرًا لعشاق كرة القدم حول العالم.

وينتظر الأسطورة رونالدو بضع مواجهات قوية هذا الموسم قد تقربه من رقمه المذهل، مثل دوري روشن للمحترفين وكأس الملك بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا 2، بجانب خوض "الدون" تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال، وهو ما قد يؤهله للاقتراب من التسجيل والوصول للهدف رقم 1000 في مشواره.