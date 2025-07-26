أحدث العروض.. الهلال يعرض راتبا خرافيا على إيزاك

كشفت تقارير إخبارية أن ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، تلقى عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يسافر إيزاك مع زملائه في نيوكاسل إلى آسيا ضمن جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، ويعود ذلك رسميا لإصابته الطفيفة في العضلات، لكن وفقا للتقارير فإنه يُقيّم خياراته، ومن بينها نادي الهلال، الذي وصل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية وخسر أمام فلومينينسي، ويرغب في توجيه صفقة مدوية بالتعاقد مع إيزاك، أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، فإن "الهلال قدم عرضا ضخما بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا معفيا من الضرائب للاعب، بالإضافة إلى مكافآت مالية مغرية أخرى".

وشدد التقرير على أن مهاجم نيوكاسل منفتح على مغادرة ملعب سانت جيمس بارك، في وقت يراقب فيه ليفربول، الذي يُعد من المعجبين باللاعب، الوضع عن كثب.

كما شددت الصحيفة على أن الهلال، الذي يدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، مستعد لتعزيز العرض المالي للمهاجم بمكافآت إضافية في حال فاز بالدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة وتصدر قائمة الهدافين.

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وقد شعر إيزاك بالقلق وعدم الاستقرار بسبب أحاديث الانتقال، ولم يشارك مع نيوكاسل في المباراة الودية أمام سيلتيك يوم السبت الماضي.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول لن يكون قادرا على مجاراة الشروط الشخصية التي قدمها الهلال، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من دفع قيمة الصفقة؛ إذ يُقدَّر سعر إيزاك بحوالي 120 مليون جنيه إسترليني.

وقد تعاقد ليفربول بالفعل مع مهاجم آخر، هو هوغو إيكيتيكي، مقابل 79 مليون جنيه إسترليني قادما من آينتراخت فرانكفورت، كما أنفق النادي مبالغ كبيرة في مراكز أخرى، أبرزها صفقة لاعب الوسط فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني، ومن بين صفقاتهم الكبيرة الأخرى: ميلوش كيركيز (40 مليون جنيه إسترليني من بورنموث)، جيريمي فريمبونغ (29.5 مليون من ليفركوزن)، وجيورجي مامارداشفيلي (25 مليون من فالنسيا).