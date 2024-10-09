فضيحة منشطات تزلزل الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية، بشأن اكتشاف لاعب يلعب لأحد أندية القمة في مصر "الأهلي والزمالك" يتعاطى المنشطات، بعد كشف دوري أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مباراة الفريقين بكأس السوبر.

وفي 27 سبتمبر الماضي، توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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وقبيل انطلاق منافسات كأس السوبر المصري، كشفت قناة "المحور" عن أزمة كبيرة داخل الأهلي والزمالك وقالت: "هناك لجنة تابعة للكاف، توجهت إلى فندق الإقامة قبيل مباراة السوبر الأفريقي، للكشف عن المنشطات كما هو متبع قبل أي مباراة".

وأضافت: "أجرت اللجنة تحاليل لـ4 من الأهلي، وهم عمرو السولية ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وعمر الساعي، بالإضافة إلى 2 عقب المباراة، وهم طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير".

ومن الزمالك قالت قناة "المحور": "اختير محمد صبحي ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمود بنتايك، وبعد المباراة عبد الله السعيد وكونراد ميشالاك".

وأعلنت القناة أن الكاف اكتشف إيجابية عينة أحد اللاعبين من الـ12 المختارين من الأهلي والزمالك.

ورفضت القناة الكشف عن اسم اللاعب، ولكنه أكد أنه تعاطى أحد الأدوية قبيل المباراة.

وأضافت: "يجب على النادي إثبات هذا الدواء الذي تعاطاه اللاعب بالتقارير الطبية، إذ تناول اللاعب نوع دواء معينًا بسبب مرض يعاني منه".

واختتمت: "العينة حاليا تُحلّل في أحد المعامل بأوروبا، وعلى أساس التقارير الطبية سيبرّأ أو سيُستدعى لتحليل العينة الثانية وإثبات تورطه في تناول المنشطات".

ويلعب الأهلي مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، التي تقام في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الأهلي والزمالك برفقة كل من بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، بحيث تُلعب المباراة الأولى بين الزمالك وبيراميدز، والمباراة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.