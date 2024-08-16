مفاجأة.. ضبط قطعة حشيش في سيارة أحمد فتوح

تشهد كواليس قضية اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر ونادي الزمالك مفاجآت عديدة بعد قرار النيابة العامة بإحالة اللاعب للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل الخطأ وحيازة مخدر الحشيش.

ويواجه فتوح شبح عقوبة السجن لمدة لن تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 3 أعوام بحسب مصادر قانونية بعدما صدم بسيارته فرد أمن تابعا للشرطة المصرية فجر الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة الأخير.

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وقالت الدكتورة مها غانم أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية عبر قناة ETC إن التقرير الخاص بالطب الشرعي والنيابة العامة أثبت وجود قطعة من مخدر الحشيش برفقة اللاعب.

وأضافت:" القطعة التي أُحْرِزَت مع فتوح لم تكن كبيرة وهو ما يقلل من احتمالية تداوله لمخدر الحشيش بهدف الاتجار، ويقصر الأمر فقط عند حدود التعاطي وهي نقطة مهمة في سياق القضية".

وأشارت إلى أن اللاعب سيواجه عقوبة بسبب ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش الذي خضع له عقب الحادث هو أمر ظهر بالتقارير الرسمية الخاصة بهذا الحادث.

وأكدت أن مخدر الحشيش له أعراض جانبية تخص عدم التقدير المناسب لعامل الزمن والمسافة وهو ما يؤدي دورًا كبيرًا في حوادث السير.

وأتمت قائلة:" هذا المخدر حال تعاطيه على نحو متكرر، تكون له آثار سلبية، خاصة على الرياضيين في التفكير والحالة الصحية العامة وله أضرار متعددة مع مرور الوقت".