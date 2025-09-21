بسبب الأهلي.. فيريرا يوجه تهديدا صريحا للاعبي الزمالك

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحذيرًا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب مباراة الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

وبعد ذلك يخوض الفريق مباراة صعبة أمام الأهلي يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.

تحذير شديد اللهجة من فيريرا

ألقى يانيك فيريرا المدير محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران الأحد على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد، ونسيان مباراة الأهلي.

وقال فيريرا للاعبيه خلال المحاضرة: "إذا شعرت بأن أي لاعب يفكر في مباراة الأهلي، من الآن لن يكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

وشرح البلجيكي يانيك فيريرا بعض الأمور الفنية والجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويري فيريرا أن تركيز لاعبيه لا بد أن ينصب على الفوز أمام الجونة، أملا في الحصول على نقاط المباراة الثلاث كي يرفع الفريق رصيه إلى 19 نقطة ويدخل مباراة القمة بفارق جيد من النقاط أمام الأهلي.