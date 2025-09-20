على طريقة ميسي.. الفريان يُلبس كريستيانو رونالدو البشت العربي ويقبله (فيديو)

خطف الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان الأنظار بمشهد لافت عقب الفوز العريض الذي حققه فريق النصر على حساب ضيفه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت، في الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين للنصر، بجانب هدفين لمواطنه جواو فيليكس، وهدف آخر سجله الفرنسي كينغسلي كومان.

وعزز النصر انطلاقته الرائعة في الدوري السعودي بعد أن حقق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

وبعيداً عن تألق لاعبي النصر، ظهر إبراهيم الفريان عقب المباراة وهو يتحدث مع كريستيانو رونالدو قائد النصر في مقطع فيديو متداول.

أخبار ذات علاقة رونالدو يقود النصر لاكتساح الرياض بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

وأقدم الفريان على تصرف غير متوقع بعدما حمل معه "البشت"، وهو زي عربي شهير، وسلمه لرونالدو وأقنعه بارتدائه، وقام بتقبيل النجم البرتغالي.

وسبق أن ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، البشت عقب تتويجه بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

أخبار ذات علاقة جورجينا تفاجئ كريستيانو جونيور في مباراة النصر والأهلي (فيديو)

وأهدى الأمير تميم بن حمد حاكم قطر البشت العربي إلى ميسي أثناء مراسم التتويج بلقب كأس العالم الذي أقيم في قطر.

وفاز منتخب الأرجنتين باللقب بعد التغلب على فرنسا في المباراة النهائية.