لم ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني طويلا، ورد سريعًا على تقارير أفادت بوصول عرض مغرٍ من النادي الأهلي السعودي لضم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى فيني عرضًا مفاجئًا للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد، ليلعب بقميص النادي الأهلي.

وعلى الفور، نشر نادي ريال مدريد صورة للاعبه البرازيلي عبر صفحاته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو يضحك، مع الإعلان عن طاقم الفريق الثالث للموسم المقبل.

وارتدى فيني الطاقم الثالث لريال مدريد، وظهر باللون الرمادي وهو يضحك، وكتب ريال مدريد على الصورة: "فينيسيوس جونيور بالطاقم الثالث"، في إشارة إلى عدم اكتراث إدارة الملكي بالعرض السعودي، وأن اللاعب مستمر مع ريال مدريد.

يذكر أن فكرة المشروع السعودي في التعاقد مع النجم البرازيلي تتمثل في أن يكون فينيسيوس سفيرًا للبلاد لكأس العالم 2034.

وقالت شبكة (ESPN) إن مسؤولي الدوري السعودي تواصلوا مع ممثلي فينيسيوس، وعرضوا عليه راتبًا سنويًا خياليًا، يصل إلى 350 مليون يورو (382.5 مليون دولار)، ولم يستبعد اللاعب الفكرة بعد، ولم يرد سواء بالقبول أو الرفض.